Общественные активисты собираются выйти сегодня на акцию памяти жертв политических репрессий

Ранее они планировали шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Но мэрия отказалась его согласовывать. Так что участники сегодняшней акции говорят, что формально они пройдут в частном порядке. Об их планах Станислав Крючков.

Участники демонстрации хотят нести портреты репрессированных родственников и потребовать от властей реабилитации всех жертв политических репрессий ушедшего столетия, открытия архивов КГБ и прекращение политического преследования в современной России. «Бессмертный ГУЛАГ», шествие, к которому присоединятся те, кто не желает предавать забвению память об истории страны, столкнулся с препонами со стороны власти. Акция, заявителями которой стали представители партий ПАРНАС, «Яблоко», «Гражданская инициатива», а также общественного движения «Декоммунизация» дважды не нашла поддержки в мэрии. Сегодня каждый будет участвовать в акции в личном порядке. Первое шествие, которое планировали на 6 октября, не согласовали из-за отсутствия в заявке пункта о том, как будет обеспечена безопасность участников и не указана «форма охраны общественного порядка». Тем не менее, состоялась серия одиночных пикетов на Лубянке. Затем была подана вторая заявка – на это воскресенье, с двух пополудни. Пришел повторный отказ в согласовании с формулировкой о неуказании характера использования «объектов транспортной инфраструктуры». Впрочем, организаторы называют все это надуманными причинами и исходят из уведомительного характера проведения мероприятий, все же подав новую заявку на 20 октября.

Кроме «Бессмертного ГУЛАГа» в память о жертвах сталинского террора проводится и акция «Возвращение имён», которую организует правозащитный центр «Мемориал». Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.