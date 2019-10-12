В Крыму скончалась преподаватель, которая пострадала при нападении на колледж в Керчи

Ольга Грищенко длительное время провела в больнице, где проходила лечение после трагедии. Как сказали в администрации колледжа, она перенесла много операций. В свою очередь в министерстве образования Крыма считают неправильным причислять умершую к жертвам теракта. На следующей неделе исполняется год, как студент политехнического колледжа в Керчи устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам нападавший покончил с собой.