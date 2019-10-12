В Крыму скончалась преподаватель, которая пострадала при нападении на колледж в Керчи

Ольга Грищенко длительное время провела в больнице, где проходила лечение после трагедии. Как сказали в администрации колледжа, она перенесла много операций. В свою очередь в министерстве образования Крыма считают неправильным причислять умершую к жертвам теракта. На следующей неделе исполняется год, как студент политехнического колледжа в Керчи устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам нападавший покончил с собой.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…