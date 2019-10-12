Следователи в Ленинградской области проверяют обстоятельства смерти подростка после оказания ему медицинской помощи

По данным регионального управления СКР, в пятницу 14-летний школьник из Приозерска почувствовал себя плохо. Родители вызвали «скорую помощь». Однако после приезда бригады подросток скончался. По словам источника агентства «Интерфакс», мальчик ранее находился в больнице с подозрением на гастрит. Однако позже его выписали, так как диагноз не подтвердился.