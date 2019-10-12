Украина намерена просить европейские страны усилить давление на Россию

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, на саммите в Люксембурег в понедельник он рассчитывает попросить Европу поддержать политику Киева по Донбассу. Пристайко считает, что если сейчас Европа на окажет давление на Россию, ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния, передает агентство «Укринформ». Дипломат добавил, что сейчас власти его страны идут на определенные, достаточно болезненные, шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста.