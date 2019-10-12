Сирийские курды призвали США добиться остановки военной операции Турции

В противном случае они пригрозили переговорами с Россией и президентом Сирии Башаром Асадом, передает американский телеканал CNN. По словам руководства Сирийских демократических сил, они хотят договориться с Москвой о создании бесполетной зоны на севере Сирии. При этом командование отрядами самообороны курдов считают, что американские власти фактически их «продали» и «бросили умирать». Между тем власти США, по сведениям телеканала, не хотят, чтобы курды обращались к России за помощью.
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