Накаляется обстановка в Эквадоре, где не стихают массовые протесты

Участники демонстраций перекрыли дороги к международному аэропорту эквадорской столицы Кито. Поводом для выступлений стало решение президента Эквадора Ленина Морено отменить субсидии на топливо, что привело к его резкому подорожанию. Между тем, как передает агентство РИА «Новости», сегодня не переговорах с представителями муниципальной власти глава государства не исключил, что отменит это решение. Морено также должен будет встретиться в ближайшие часы с лидерами протестов.

Несколько минут назад президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в Кито.