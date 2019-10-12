Британский премьер-министр Борис Джонсон может предложить парламенту выбор между сделкой с ЕС или отсрочкой Brexit. По некоторым данным, дилемма будет обсуждаться 19 октября в ходе внеочередного заседания Палаты общин.

Джонсон надеется на прорыв в переговорах с Брюсселем, которые состоятся в преддверии заседания парламента. Об этом пишет газета Times. По ее данным, британский премьер считает реальными шансы на согласование нового проекта выхода Лондона из Евросоюза и одобрение документа на саммите организации. Если это случится, то, как отмечается, Джонсон сформулирует вопрос так, чтобы депутатам Палаты общин пришлось выбирать между выходом из сообщества в срок или же очередной отсрочкой Brexit. Издание пишет, что в планы британского премьера может вмешаться оппозиция, попытавшись поставить вопрос о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза. Сейчас Brexit запланирован на 31 октября – если Палата общин успеет одобрить проект, то депутаты будут работать без выходных до конца месяца, чтобы утвердить все необходимые законы. При этом изначально выход Лондона из ЕС был запланирован на март, однако с тех пор три раза откладывался из-за позиции парламента.

Ранее Борис Джонсон настаивал на том, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября на любых условиях – в том числе, если это будет необходимо, без соглашения с Брюсселем.