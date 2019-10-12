В Саратове начинаются проверки в связи с громким убийством девятилетней школьницы

МВД собирается оценить работу участкового, который проверял подозреваемого в этом преступлении. Тем временем суд арестовал задержанного в четверг мужчину. Это подтвердила представитель регионального управления СКР Надежда Волошина.

Как пишет местное издания «Версия Саратов», ходатайство об аресте судья Анатолий Рыблов рассматривал за пределами города. Заседание проходило в Энгельсе, расположенном на другой стороне Волги.

Власти Саратовской области тем временем проверят безопасность пришкольных территорий, сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь мэра Екатерина Плющева.

Само преступление вновь вызвало дискуссию о возвращении смертной казни. Однако сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о возможности возвращения в России смертной казни сейчас никак не обсуждается.