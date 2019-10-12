Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста против сквозного проезда

Рядом с населенным пунктом Рыбачий началось строительство новой дороги, и поток транспорта пошел по их дворам. Администрация обещает разработать удобный вариант объезда, передает агентство «Интерфакс». Люди тем временем жалуются, что на их улице нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. В то время как машины идут сплошным потоком.