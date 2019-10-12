Иранский танкер, который подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии, вернется домой через 9-10 дней

Об этом сказали в Национальной танкерной компании страны. В свою очередь в пограничной службе Саудовской Аравии рассказали, что капитан судна проинформировал их о взрыве в передней части танкера. После этого он не отвечал на попытки связаться, передает Саудовское агентство новостей. В Тегеране накануне назвали случившееся терактом. ПО предварительным данным, два взрыва прогремели на борту танкера в пятницу утром. Были повреждены два нефтяных резервуара, нефть попала в Красное море. В Исламской республике считают, что речь идет о ракетной атаке.