Верховный суд Испании намерен приговорить к длительным срокам бывших лидеров Каталонии

По словам источника агентства Reuters, организаторам референдума о независимости региона может грозить 15 лет лишения свободы. Фигурантов этого дела хотят признать виновными в подстрекательстве к мятежу, а также в превышении своих полномочий. Однако никто не будет осужден по более серьезной статье – о мятеже. Ожидается, что вердикт будет подписан уже в понедельник. Председательствующий судья Мануэль Марчена от каких-либо комментариев отказался. Всего на скамье подсудимых оказались девять из 12-ти каталонских политиков и общественных деятелей.