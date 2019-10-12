Руководство тюремного ведомства уволит начальника петрозаводской колонии, который на видео избивал заключенного

Как пишет интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко, в Карелию направлена служебная проверка. Кроме того, ведомство направит в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела. Накануне видеозапись, на которой двое работников колонии избивают осужденного, появилась в интернете. Сообщается, что на записи начальник петрозаводской колонии номер 9 и его заместитель. Ранее «Медиазона» и «Настоящее время» публиковали материалы о пытках в ИК-9. Савельев назвал их клеветой и подал заявление в СК с требованием проверить публикации.