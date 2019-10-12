Бизнесмен, который перечислил из США средства фонду Алексея Навального, жалуется на травлю

Выходец из России Юрий Маслихов рассказал изданию «Открытые медиа», что получает много писем с угрозами в свой адрес и находится «под сильным давлением» вместе со своей компанией и сотрудниками. В Штатах у него бизнес по производству дверей. На этой неделе Минюст объявил, что Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом. Причиной, по словам представителей ведомство, стали пожертвования Маслихова, а также денежные переводы из Испании. В самом фонде настаивают, что не принимали средства из-за рубежа.