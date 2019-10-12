Гидрометцентр предупреждает жителей Москвы и области об усилении ветра

Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать, по меньшей мере, до полуночи. В Центре организации дорожного движения столицы предупреждают автовладельцев, чтобы они не парковали машины под деревьями и у рекламных конструкций.