РПЦ входит в число самых быстрорастущих религиозных организаций в мире, считает глава Отдела внешних церковных связей

Русская православная церковь входит в число самых быстрорастущих религиозных организаций в мире, считает глава Отдела внешних церковных связей. По словам митрополита Илариона, за 30 лет число приходов выросло с 6 тысяч до 40 тысяч. А количество монастырей – с 20 до почти тысячи. По его мнению, такой рост является ответом на запрос граждан. При этом, утверждает высокопоставленный священник, никто и нигде не строит храмы и не открывает монастыри по разнарядке сверху. Это происходит по просьбе самих людей.
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