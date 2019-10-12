Иркутский губернатор объяснил повышение своего оклада необходимостью увеличить зарплаты бюджетникам

Они высчитываются от размера заработной платы главы региона. Как пояснил сам Сергей Левченко изданию РБК, у многих бюджетников из-за недавнего наводнения в разы вырос объем работы. Он добавил, что 4 года назад, когда его избрали губернатором, в области была тяжелая финансовая ситуация. За последующие годы была проведена серьезная работа. На этой неделе стало известно, что Левченко, который является один из трех губернаторов-коммунистов, предложил увеличить свой оклад с 19 тыс. до 27 тыс. руб., а также в процентном соотношении поднять оклады другим госслужащим региона.
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