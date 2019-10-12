В Новосибирске после конфликта на местном рынке арестован директор охранной фирмы

Задержан также его предполагаемый сообщник, говорят в местном управлении МВД. По данным полиции, конфликт вспыхнул между рыночными торговцами и лицами, которые вымогали у них деньги за право торговли. В результате драки со стрельбой пострадали пять человек. Всего в ней участвовали около 200 человек, 25 задержаны. Сожжен один автомобиль. Возбуждены два уголовных дела, о хулиганстве и вымогательстве.