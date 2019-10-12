Демонстрации против военной операции Турции в Сирии проходят в немецких городах

В этих акциях участвуют тысячи курдов, передает DW. Одна из крупнейших манифестация – в Кельне – собрала около 10 тысяч человек. Участники акций осудили действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Массовые акции протеста прошли также во Франции. В Париже на улицы вышли более 20 тысяч человек. Анкара объявила о планах создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности. Для этого военные вытесняют оттуда силы самообороны сирийских курдов.
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