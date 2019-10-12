Кенийский бегун Элиуд Кипчоге превысил мировой рекорд на Венском марафоне

Он стал первым легкоатлетом в истории, который смог преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Олимпийский чемпион 2016 года финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды. Однако результат 34-летнего спортсмена не будут засчитывать, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Впрочем, официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге — 2 часа 1 минута 39 секунд. Его бегун установил на Берлинском марафоне в прошлом году.
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