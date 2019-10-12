Российское руководство поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Сейчас правительство готовит соответствующие гарантии, сказал министр спорта Павел Колобков. Он рассчитывает, что все будет готово в течение пары недель. В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. До 2012 года он проходил в Монако, последние годы – в разных европейских городах.