Генпрокуратура предлагает запретить принимать на работу в надзорное ведомство ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом

Ее сотрудники подготовили проект постановления правительства, пишет издание РБК, в распоряжении которого оказалась копия документа. Его подлинность подтвердил источник в Минздраве. В списке ограничений оказались также еще несколько тяжелых заболеваний. Как рассказал изданию один из бывших работников прокуратуры, сейчас медицинские ограничения на службу в ведомстве практически не работают. В самой Генпрокуратуре проект приказа об ограничениях на службу пока не комментировали.