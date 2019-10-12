В российской армии сокращается число дисциплинарных батальонов

Как сказал в эфире «Эха Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Это, добавил он, подтверждается статистикой органов следствия и прокуратуры. Генерал-лейтенант предупредил, что время, которое военнослужащий отбывает в дисбате, не засчитывается в общий срок службы. То есть нарушители будут уволены из армии позже своих сослуживцев.