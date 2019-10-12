По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, здесь будут фигурировать три группы, однако пока их количество не сообщается. Также неизвестна дата нового обмена, — сказал Пристайко «Радио Свобода». первый обмен состоялся в начале сентября по формуле «35 на 35». В начале октября глава МИД Украины анонсировал новый масштабный обмен.