Суд в Элисте оштрафовал активиста за акцию против назначения мэром выходца из руководства сепаратистов в Донбассе

Суд в Элисте оштрафовал местного активиста за акцию против назначения мэром выходца из руководства сепаратистов в Донбассе. Бадма Брючиев должен будет выплатить 20 тысяч рублей, пишет издание «Кавказский узел». Полицейские назвали его организатором народного схода. Новый врио главы Элисты Дмитрий Трапезников некоторое время возглавлял самопровозглашенную ДНР. Жители Элисты выступили против назначения мэром человека со стороны, к тому же без стажа на муниципальной службе в России.