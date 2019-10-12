От ФСИН направлена комиссия в колонию Петрозаводска для проверки обстоятельств избиений осужденных начальником колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию от центрального аппарата ведомства для проверки всех обстоятельств опубликованных видеокадров избиений начальником исправительной колонии в Петрозаводске осужденного. ФСИН будет настаивать на возбуждении в отношении начальника колонии уголовного дела. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главы ведомства Валерий Максименко.

«На сегодняшний день направлена Центральным аппаратом служебная проверка в Петрозаводск. Люди уже приступили к работе, изымаются документы, видео-файлы, проводится проверка за несколько лет всего, что происходило там.

Часть уже документирована, она передана в СК РФ для дачи оценки. Решение о возбуждении уголовного дела было по результатам видеокадров, где Савельев, судя по кадрам, преступил закон. Тут должна быть дана соответствующая оценка», — сказал он.

По словам В.Максименко, ведомство не собирается «утаивать и скрывать», собранные материалы по данным обстоятельства.

«Все материалы будут переданы в прокуратуру и СК РФ. Если командир так себя ведет и показывает пример своим подчиненным, которые пришли только на работу, то оценка будет дана соответствующей, и конечно, он должен сидеть в тюрьме. То поведение, которые мы видим на кадрах видео, оно не достойно сотрудника, офицера. Служить этот человек в рядах нашей службы, конечно, не будет, он будет уволен и выгнан с позором. А сидеть ему или нет, это решит наш суд — самый справедливый и гуманный суд в мире», — отметил он.

Ранее появилось видео, на котором в один из кабинетов исправительной колонии номер 9 в Петрозаводске сотрудники в форме заводят заключенного и наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграмм-канала, одним из этих сотрудников является начальник учреждения Иван Савельев.