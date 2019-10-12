В Токио отменили максимальный уровень угрозы, который был объявлен из-за тайфуна «Хагибис»

Об этом объявило национальное метеорологическое управление. В то же время в некоторых районах страны, как передает агентство ТАСС, произошли масштабные затопления из-за разлива рек. Кое-где вода вплотную подступила к жилым домам. Тайфун ранее достиг главного японского острова Хонсю и уже прошел через Токио. По последним данным, в результате удара стихии погибли два, пострадали более 80 человек.