Венесуэла запретила въезд в страну избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи

Политик планировал встретиться с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого признают в качестве врио президента Венесуэлы более 50-ти стран. О причинах запрета на въезд не сообщается.

Джамматтеи представляет блок правоцентристских сил Гватемалы. В своих выступлениях он поддерживает венесуэльскую оппозицию, а не президента республики Николаса Мадуро.