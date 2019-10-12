Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает на успешную работу Джона Салливана на посту посла США в России

Глава американского внешнеполитического ведомства надеется, что новый руководитель дипмиссии будет эффективно развивать сотрудничество между двумя странами. Об этом Помпео написал на своей странице в «Твиттере». Салливану предстоит еще пройти процедуру утверждения в Сенате Конгресса США. Два года назад, при утверждении на должность первого заместителя госсекретаря в Конгрессе Салливан жестко высказывался по вопросу о присоединении Крыма к России. Он также обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы, напоминает агентство ТАСС.