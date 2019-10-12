Бизнесмен, из-за которого ФБК признали иностранным агентом, пожаловался на угрозы в свой адрес

Российский предприниматель Юрий Маслихов считает, что обвинения в его адрес являются провокацией. В интервью сайту «Открытые медиа» владелец американской компании по производству дверей Star-Doors.Com, сказал, что теперь он и его сотрудники находятся под сильным давлением. Маслихов добавил, что как частное лицо перевел 50 долларов со своего аккаунта в PayPal на счет директора ФБК, поскольку его «не устраивает ситуация с коррупцией в России». Ранее в Минюсте России сказали, что на основании этого перевода и платежа из Испании Фонд борьбы с коррупцией был внесен в список иностранного агента.
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