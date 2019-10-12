Сегодня несколько сборных могут обеспечить себе право сыграть в финальном турнире Чемпионата Европы по футболу 2020

Сегодня сразу несколько сборных могут обеспечить себе право сыграть в финальном турнире Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В отборочном турнире осталось лишь три команды, не потерявшие пока ни одного очка. Одна из них — сборная Испании – сыграет сегодня на везде с норвежцами. И в случае победы решит все свои вопросы за три тура до завершения турнира. Досрочно может выйти из группы и команда Италии. Если победит дома греков. А вот за вторую путевку из группы Джи борьба будет идти до последнего. Среди претендентов – команды Финляндии, Армении и Боснии.

Упорным обещает стать встреча соседей по турнирной таблице в группе Д – футболистов Дании и Швейцарии. Обе команды сохраняют шансы на попадание на ЕВРО. Особенно после того, как лидер этой группы – ирландцы – не смогли переиграть на выезед команду Грузии. Здесь ничья 0-0.

Сборная России официально станет финалистом турнира, если не проиграет команде Кипра в воскресенье.