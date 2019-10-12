У криптовалюты мессенджера Телеграм возникли проблемы в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам в Штатах добилась приостановки первичного размещения электронных денег. В комиссии считают, что они продавались в нарушение закона. Впрочем, вряд ли стоит это считать закрытием всего проекта, — сказал «Эху Москвы» консультант по криптовалюте Денис Смирнов. Смирнов не исключает, что компания, скорее всего, будет оштрафована, после чего проект возобновится.