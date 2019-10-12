Основные платежные системы отказались участвовать в запуске криптовалюты социальной сети Фейсбук

Как передает агентство Bloomberg, сегодня о выходе из проекта объявили Visa и MasterCard. Ранее прекратили сотрудничество система PayPal, а также еBay, Stripe и Mercado Pago. Как пишет интернет издание Verge, у Фейсбука не осталось ни одного крупного платежного партнера в Штатах. Это может затруднить выход криптовалюты Linra на внутренний рынок. Между тем, на понедельник намечено подписание рамочного соглашения с партнерами по этому проекту.