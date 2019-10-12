В суд направлено дело обвиняемых в мошенничестве работников предприятия Роскосмоса

Речь идет о НПО Лавочкина, где производят космические аппараты и разгонные блоки. Бывшего гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, главу правового отдела Екатерину Аверьянову и адвоката Игоря Третьякова обвиняют в мошенничестве на 330 миллионов рублей. Как рассказали сегодня в Следственном комитете, имущество фигурантов этого дела на сумму примерно в 400 миллионов рублей было арестовано.