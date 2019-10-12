В суд направлено дело обвиняемых в мошенничестве работников предприятия Роскосмоса

Речь идет о НПО Лавочкина, где производят космические аппараты и разгонные блоки. Бывшего гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, главу правового отдела Екатерину Аверьянову и адвоката Игоря Третьякова обвиняют в мошенничестве на 330 миллионов рублей. Как рассказали сегодня в Следственном комитете, имущество фигурантов этого дела на сумму примерно в 400 миллионов рублей было арестовано.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…