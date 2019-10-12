Руководство ФСИН пообещало уволить начальника петрозаводской колонии после скандала с избиением заключенного

Накануне на YouTube выложили видеозапись, на которой руководители колонии №9 бьют арестанта по голове.

Начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев лишится своей должности, а избиение заключенного станет предметом служебной проверки. Как пишет издание «Медиазона», об этом телеграм-каналу «Подъем» рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Он также добавил, что ведомство передаст в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела.

Избиение заключенного, которое предположительно произошло в феврале 2014 года, попало на камеру видеонаблюдения в ИК-9. На записи, выложенной в YouTube накануне, видно, как Савельев и его заместитель Иван Ковалев заводят арестанта в помещение и начинают бить руками по голове; Ковалев также наносит несколько ударов коленом. Обоих руководителей колонии на видео опознали знакомые с ними журналисты, а также бывшие заключенные. В то время Савельев занимал пост замначальника ИК-9 по безопасности и оперативной работе, а Ковалев был его подчиненным.

О пытках в петрозаводской колонии сообщалось и раньше, но Савельев эту информацию отрицал и обращался в Следственный комитет с требованием проверить публикации журналистов.