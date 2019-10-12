Ближайшая неделя будет теплее нормы на несколько градусов

Это касается практически всей России, — сказал агентству ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Очень тепло, по его словам, будет в центре европейской части страны, Сибири и в районе Таймыра. Бархатный сезон продолжается и на Черноморском побережье, — добавил Вильфанд.