В Орловской области чиновника оштрафовали за костюм с руническими символами на детском празднике

Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин был признан виновным в демонстрации нацистской символики, пишет сайт «МБХ Медиа». Он должен будет заплатить 1,5 тысячи рублей. Еще в конце прошлого года Клишин проводил массовый праздник «Коляда». Видео он сам разместил в интернете. Согласно выводам экспертов, на кафтане был изображен рунический знак, которым пользовались нацистские организации Третьего рейха. Сам чиновник с обвинениями не согласился.
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