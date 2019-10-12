Российские призывники с этого года могут отказываться от отсрочки

Для этого им нужно прийти в военкомат и написать соответствующее заявление, — сказал в эфире «Эха Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, среди молодых людей есть желающие служить вопреки имеющимся льготам. Право добровольно уйти в армию получили студенты очных отделений, обладатели ученых степеней, родные браться или сыновья погибших при исполнении военнослужащих.
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