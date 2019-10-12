Протестующие в Гонконге бросили несколько бутылок с зажигательной смесью внутри метро

Это произошло на одной из станций материковой части автономии, — говорят власти города. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее с 4 по 6 октября метро Гонконга не работало. Власти утверждают, что причиной стали акты вандализма со стороны протестующих. Волнения в городе не прекращаются уже более 4 месяцев.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…