Протестующие в Гонконге бросили несколько бутылок с зажигательной смесью внутри метро

Это произошло на одной из станций материковой части автономии, — говорят власти города. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее с 4 по 6 октября метро Гонконга не работало. Власти утверждают, что причиной стали акты вандализма со стороны протестующих. Волнения в городе не прекращаются уже более 4 месяцев.