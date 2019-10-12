Американская прокуратура начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа

Как пишет со ссылкой на свои источники газета The New York Times. Рудольф Джуллиани подозревается в нарушении законов о лоббизме. Это связано с другим делом. Оно возбуждено в отношении помощников Джулиани, бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана. На прошлой неделе их арестовали в Штатах по обвинению в нарушении финансирования избирательных кампаний. Джулиани отрицает обвинения в причастности к отставке американского посла в Киеве Мэри Йованович.