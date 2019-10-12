Американская прокуратура начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа

Как пишет со ссылкой на свои источники газета The New York Times. Рудольф Джуллиани подозревается в нарушении законов о лоббизме. Это связано с другим делом. Оно возбуждено в отношении помощников Джулиани, бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана. На прошлой неделе их арестовали в Штатах по обвинению в нарушении финансирования избирательных кампаний. Джулиани отрицает обвинения в причастности к отставке американского посла в Киеве Мэри Йованович.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…