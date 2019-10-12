Росздравнадзор намерен проверить лагерь «Артек» после смерти ребенка

12-летний подросток приехал из С.-Петербурга. Он был госпитализирован с диагнозом пневмония и скончался спустя несколько часов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Теперь комиссии предстоит оценить качество медицинской помощи в лагере.