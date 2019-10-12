Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае

Его соперником в поединке за титул станет Саша Зверев из Германии.

Медведев, получивший от организаторов третий номер посева, в полуфинале переиграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 7:5. Матч продолжался чуть более полутора часов.

А вот предстоящий Соперник Медведева по финалу Саша Зверев с восторгом отзывается о своем оппоненте. -«Он играет фантастически. Шесть выходов в финал подряд. Финалист Открытого чемпионата США, победитель турнира в Цинциннати. Даниил, вероятно, лучший игрок мира прямо сейчас – отметил Зверев.

Напомню, что в текущем сезоне российский теннисист выиграл уже три турнира из серии АТП. И уже гарантировал себе участие в Итоговом Чемпионате тура. Ну а победитель Мастерса в ШЩанхае станет известен завтра.

Добавим, что совсем скоро Даниила Медведева смогут увидеть столичные любители тенниса. Россиянин сыграет на Кубке Кремля.