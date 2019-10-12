Греческая церковь признала право Константинопольского патриархата дать автокефалию Православной церкви Украины

Такое решение принял Архиерейский собор в Афинах.

В обсуждении отношения греческой церкви к ПЦУ приняли участие более трех десятков архиереев и почти 70 митрополитов. В их общем заявлении говорится о том, что украинская церковь всегда находилась в канонической юрисдикции Вселенского патриархата. В свою очередь, как отмечается, глава Элладской церкви архиепископ Иероним признать автокефалию ПЦУ. В результате иерархи, говорится в решении, признали привилегию своего предстоятеля принимать дальнейшие действия по этому вопросу. По сути они подтвердили аналогичное заявление Постоянного синода, принятое в конце августа. При этом, как пишет агентство РИА Новости, официально Архиерейский собор в Афинах не дал ответа на вопрос, признала ли Церковь ПЦУ. В то же время, как утверждается, несколько митрополитов неофициально подтвердили, что фактически это возможное решение было поддержано. Тем временем в ПЦУ уверяют, что Элладская церковь официально уже признала новую украинскую церковь. Ее предстоятель митрополит Епифаний, в частности, выразил благодарность греческим коллегам и выразил надежду на скорый визит в Афины.

Вселенский патриархат предоставил автокефалию ПЦУ в январе этого года. Незадолго до этого она была образована на объединительном поместном соборе в Киеве. В РПЦ и УПЦ Московского патриархата считают новую церковь неканоничной и не признают решение Варфоломея. От оценок действий Элладской церкви там пока воздерживаются.