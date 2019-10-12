Германия приостановила поставки Турции вооружений

Это сделано в ответ на операцию Анкары в Сирии, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он осудил решение турецких властей начать операцию в соседнем государстве и призвал остановить ее.

В Москве сегодня у здания турецкого посольства прошли пикеты солидарности с сирийскими курдами. Как сказала «Эху Москвы» участница акции, активистка анархистского феминистского движения, президент Турции ошибается, называя всех курдов террористами. По её словам, у курдов нет возможности обороняться: у них нет ни авиации, ни средств для этого.