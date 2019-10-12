Руководство тюремного ведомства будет добиваться заведения уголовного дела против начальника колонии в Петрозаводске

Туда направили комиссию центрального аппарата ФСИН, сказал «Эху Москвы» замглавы службы Валерий Максименко. Максименко добавил, что сейчас изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов. Накануне в Интернете появилось видео избиения заключено в колонии Петрозаводска. Как пишет Интернет-издание «Медиазона», одним из избивавших был начальник колонии, который ранее подал в суд на журналистов, утверждавших, что в исправительном учреждении применяют пытки.
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