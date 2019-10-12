В Кремле сегодня поставили точку в дискуссии о возвращении смертной казни

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал журналистам, что этот вопрос власти не обсуждают. Дискуссия вспыхнула накануне в связи с громким делом об убийстве 9-летней школьницы в Саратове. На странице Госдумы в сети ВКонтакте появился опрос и более 80% его участников высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Однако родственники убитой в Саратове девочки такую инициативу не поддерживают, об этом в частности, сказала телеканалу RT ее тетя Ирина Кулясова.

Обсуждать возвращение смертной казни стали почти сразу после убийства – с подачи депутата Госдумы Евгения Примакова, который представляет в нижней палате Саратовскую область. По его мнению, высшую меру наказания необходимо ввести за насильственные преступления против детей, терроризм, предательство Родины и коррупцию «в угрожающих стране размерах». Позицию своего коллеги поддержали ряд других парламентариев, включая лидеров «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. «За» высказался и телеведущий Владимир Соловьев.

Впрочем, не у всех идея вызвала такое горячее одобрение. Среди противников смертной казни оказался экс-президент СССР Михаил Горбачев, которого в своем телеграм-канале цитирует главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По мнению бывшего главы государства, такие меры неэффективны и бессмысленны. Категорически против и соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. С позиций гуманизма выступила также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и некоторые ее коллеги.

Тем временем, суд сегодня арестовал задержанного по делу об убийстве ребенка. Об этом рассказала представитель управления Следственного комитета по Саратовской области Надежда Волошина.

Как пишет местное издания «Версия Саратов», ходатайство об аресте судья Анатолий Рыблов рассматривал за пределами города. Заседание проходило в Энгельсе – на другой стороне Волги.

Тем временем, власти Саратовской области решили проверить безопасность пришкольных территорий, — об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь мэра города Екатерина Плющева.

В ночь на пятницу в Саратове прошел стихийный народный сход. Люди требовали выдать им задержанного по подозрению в убийстве школьницы. Они блокировали дорогу и не давали выехать машине полиции с места преступления.