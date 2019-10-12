Хоккейный клуб «Сочи» уволил своего главного тренера Сергея Зубова

Это связано с неудовлетворительными результатами команды, — сказал агентству ТАСС генеральный директор клуба Сергей Воропаев. «Сочи» находится внизу турнирной таблицы в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда потерпела уже три поражения подряд. Зубов возглавлял клуб почти 2,5 года под его руководством «Сочи» дважды выходили в плей-офф КХЛ.