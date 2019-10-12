Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ призывает не делать поспешных выводов по делу священника Стремского

Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ призывает не делать поспешных выводов по делу оренбургского священника Николая Стремского. Митрополит Иларион призывает дождаться выводов следствия и приговора. В России, напомнил он, действует презумпция невиновности. Именно поэтому комментировать дело пока не стоит, — добавил митрополит. Протоирея Стремского обвиняют в сексуальном насилии над усыновленными детьми. Ранее священник был арестован.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…