Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ призывает не делать поспешных выводов по делу священника Стремского

Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ призывает не делать поспешных выводов по делу оренбургского священника Николая Стремского. Митрополит Иларион призывает дождаться выводов следствия и приговора. В России, напомнил он, действует презумпция невиновности. Именно поэтому комментировать дело пока не стоит, — добавил митрополит. Протоирея Стремского обвиняют в сексуальном насилии над усыновленными детьми. Ранее священник был арестован.