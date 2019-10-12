Греческая церковь, по некоторым данным, официально признала Православную церковь Украины

Такое решение принял внеочередной Собор иерархов в Афинах. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал предстоятель Украинской церкви митрополит Киевский Епифаний. В то же время, сами иерархи, как передает агентство РИА Новости, пока эту информацию не подтверждают. В свою очередь, в Русской православной церкви сказали, что позицию Московского патриархата сформулирует Священный синод. Его заседание ожидается в ближайшее время.