Арабские страны могут принять политические и экономические меры против Турции

Сейчас такой вопрос изучается, — сказал генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль Гейт. Практические шаги в отношении Анкары будут обсуждаться на новой встрече в ближайшее время. В Каире сегодня прошло экстренное заседание министров иностранных дел стран – членов Лиги. Там обсуждалась военная операция Турции на севере Сирии.