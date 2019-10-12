В Госдуме не давали установок на проведение опроса о смертной казни, — сказала советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова. История с публикацией опроса на странице Думы социальной сети ВКонтакте, по ее мнению, искусственно раскручена журналистами. Некоторые представили это как всенародный референдум, — сказала Кашеварова агентству ТАСС. В ходе самого опроса более 80% высказались за возвращение смертной казни.